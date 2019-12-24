24歲青春女星長澤茉里奈，其實是以偶像歌手身分出道，曾是偶像組合「放課後的公主」成員，最出名就是她即使已經成年，卻擁有如13、4歲中學生般的蘿莉童顏，但身體卻完全是大人，154公分嬌小的她，擁有F罩杯豐滿豪乳，因此有「合法蘿莉巨乳」封號，退團後她轉當寫真女星，反倒在演藝圈發展更活躍。

日前長澤茉里奈在IG貼出工作照，分享演出聖誕舞台劇的後台花絮，而亮點就是她身上穿的服裝「超犯規」，只見大冬天裡，長澤茉里奈綁了超蘿莉感的雙馬尾，對著鏡頭萌萌比YA，然底下卻呈現反差，竟穿著南國風滿滿的椰子殼比基尼配草裙。

長澤茉里奈在演出後台大解放，換上了驅走寒冷的夏威夷風比基尼，上身穿的是椰子殼與各色小花做成的南洋風比基尼，而即便使用的椰子殼已經不小了，但她上圍實在太豐滿，豪乳直接溢出椰子殼，不用說，深邃事業線也是熱情放送，讓粉絲看了激動不已，狂讚「合法蘿莉最高」、「好想從後面抱住」。

(中時電子報)