香港自從反送中抗爭以來，各項經濟數據不斷下滑，財信傳媒董事長謝金河表示，到香港的遊客數字今年大減，將影響香港的內需零售銷售，若要看香港的未來，到港旅客的增減就是觀察香港經濟是否再起的關鍵指標，而香港抗爭中，警方使用的催淚彈對民眾健康也產生的負面影響。

謝金河在臉書發文指出，在與朋友的餐敘上，友人分享現在正是到香港旅遊的好時機，五星級酒店打了好幾折，現在半島酒店一晚不到2000港元。不過另一個朋友卻說，這半年來香港出現了重大的改變，讓他意想不到。

這位朋友嚴肅地說，「你們知不知道，香港的小鳥死光了！」這個答案雖然另類，但也看出香港的問題。這位朋友表示，過去半年香港警方施放了一萬多顆催淚彈，這是西元2000年以來，在最短時間密集施放催淚彈的地方。催淚彈含化學藥劑，對皮膚、氣管都有不利的影響，過去幾個月，香港這類疾病的患者大幅增加，這位朋友也提醒，「沒事不要經常跑香港」。

不過大家最關注的是香港的危機是不是已經過了？謝金河說，港府最近公布到港旅客統計，10月衰退43.7%，11月減少56%，今年前11個月到港旅客5200萬人次，比去年同期減少了約一成。不過，若逐月檢視到港旅客的數字，今年元月有678萬人次，10月減少至331萬人次，11月再降到260萬人次，下半年到港旅客大幅縮減，到港旅客減少一定影響香港的內需零售銷售。看香港的未來，到港旅客的增減，其實是觀察香港經濟能否再起的關鍵指標。

(中時電子報)