三星Galaxy A系列憑藉其豐富的產品線，為台灣市場智慧型手機銷售常勝軍，三星最新宣布Galaxy A51正式在台上市，Galaxy A51以超強4+1鏡頭，時尚美背設計、高CP值霸氣登場，搶攻Z世代市場，也期望在本波跨年衝出一波商機。

旗艦機市場因為5G前的轉換期，全球市場成長放緩，三星透過A系列完整的產品布局，由低階到中高階的產品品項齊全，於手機銷售排行上一直榜上有名，也有助於台系供應鏈的營運動能，供應鏈包括神盾(6462)、和鑫(3062)、泰碩(3338)、雙鴻(3324)、超眾(6230)等。

三星Galaxy A51搭載旗艦級Super AMOLED O極限全螢幕，6.5吋螢幕搭配極窄邊框，打造93.2%高屏佔比大螢幕，Galaxy A51擁有完善的產品規格，讓用戶在記錄生活時，無須擔憂容量不足，內建6GB RAM和128GB ROM超大容量，另可支援Micro SD最高可擴充至512GB，保留每個重要時刻，搭載4000mAh超大電量與支援15W閃電快充，出門在外電力滿整天。在安全防護上，Galaxy A51「螢幕指紋辨識」與「臉部辨識」的功能，解鎖手機有保障、安全辨識更快速。

Galaxy A51相機再進化，搭載四顆高規格鏡頭，以及3200萬畫素自拍鏡頭，可套用多種濾鏡，同時內建「30種AI場景智慧辨識」及「瑕疵檢測」功能，拍照時自動將色彩最佳化，還能自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光，拍照零失誤，於錄影模式下，主鏡頭支援超穩定動態攝影，提供絕佳錄影品質。

Galaxy A51將推出晶礦白、晶礦黑、晶礦藍三款顏色，單機建議售價12,990元，於2020年1月6日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。

(時報資訊)