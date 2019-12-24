太陽能廠中美晶(5483)去年入股半導體特殊氣體供應商台特化，今年台特化在12月獲得台積電(2330)認證為最佳供應商，法人評估，明年台特化營業額會是倍數成長，出貨量也會是翻倍。

台特化成立於2013年，主要開發高純度矽乙烷、矽丙烷生產技術。2017年完成矽乙烷年產能40噸、矽丙烷年產能4噸的建廠作業，使台特化成為繼美商Voltaix及日商三井化學之後，全球第3家高純度矽乙烷供應商及全球第2家高純度矽丙烷供應商。

矽乙烷與矽丙烷是台灣半導體上游供應鏈關鍵材料之一，中美晶董事會去年6月通過台特化投資案，投入9.9億元資金，取得30.93%股權成最大股東，入股後，由中美晶總經理徐秀蘭擔任台特化董事長。目前台特化主要專注在半導體產業，7奈米、5奈米以下高階或先進製程，薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)4代、4.5代廠等面板製程，都需用到此特殊氣體，技術門檻高，產品價格表現也較佳。半導體再往下走到14奈米以下製程愈進步，對矽乙烷及矽丙烷使用就愈擴大，有助於製程散熱、線路均勻，且幫助良率提升。

(時報資訊)