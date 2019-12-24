美股消息面：

1.美國11月新屋銷量月增1.3%、年增19.4%，經季調後年率為71.9萬戶。10月新屋銷售數據下修至71萬戶。11月新屋房價中位數上漲7.2%，達到33.08萬美元。

2.美國商務部公布，受運輸設備訂單月減5.9%拖累，美國11月耐久財訂單月減2%，遠不如市場預估的月增1.5%，並創下5月來最大跌幅。扣除飛機的非國防資本材訂單增幅放緩至0.1%，亦不如市場預期，反映企業投資成長乏力，恐拖累美國經濟表現。

3.美中貿易局勢樂觀，但俄羅斯稱以石油輸出國組織（OPEC）為首的產油國聯盟（OPEC+）明年可能放緩減產力道，兩相抵銷下，周一國際油價在聖誕假期前的清淡交投中持穩，紐約期油收漲0.08美元或0.1%，為每桶60.52美元。倫敦布蘭特期油收漲0.25美元或0.4%，為每桶66.39美元。

4.12月24日周二聖誕節前夕，美股將提前於美東時間下午1點收盤，25日周三為聖誕節美股休市。

(時報資訊)