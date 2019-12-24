選戰倒數不到2個禮拜，國民黨總統候選人韓國瑜民調持續滑落，資深媒體人黃創夏就認為，如果民調狀況不見好轉，親民黨主席宋楚瑜的支持度繼續緩步上升，韓宋真的民調很有可能發生黃金交叉；但台北市議員鍾小平認為不可能發生，因為這次大選國民黨的危機意識感非常強，韓國瑜的票會破400萬，反而宋楚瑜的票會崩盤。

黃創夏在政論節目《年代向錢看》上表示，昨日有一民調公布後，一個新的焦點出來了，現在大家又開始討論黃金交叉，但這個黃金交叉，是指韓國瑜與宋楚瑜的黃金交叉。從近來的民調顯示，韓國瑜民調持續下滑，宋楚瑜緩步上升，如果照這趨勢下勢，很有可能就到黃金交叉的誤差範圍內。黃創夏直言，宋楚瑜2016年在毫無聲勢的情形下，最後竟拿到近160萬票，所以現在已經有很多人在討論會不會有黃金交叉。

不過，鍾小平有不同的看法，鍾表示，宋楚瑜的票會低於50萬票，因為現在是藍綠對決，所以中間選民會被蔡英文拿走，國民黨基於危機感，會棄宋保韓，且軍公教會歸隊，因此他估韓國瑜票會破400萬，宋楚瑜票會崩盤。

(中時電子報)