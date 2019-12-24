全球儲存方案領導供應商希捷科技（Seagate）宣布希捷最新的Exos 2X14企業級硬碟率先採用希捷創新的MACH.2雙磁頭驅動臂技術，目前正在為客戶資料中心佈署進行測試。MACH.2技術已在內容傳遞網路（content delivery networks，CDNs）、影像串流、郵件伺服器、備份／傳遞服務、Hadoop、雲端應用程式以及其他許多不同領域展現了相較於單磁頭驅動臂硬碟的優勢。

其中，微軟已於日前完成Exos 2X14首輪功能佈署測試，包括全資料中心架構的相互操作性與相容性測試、產品耐用度、可靠度、與Project Olympus系統架構的整合難易度、以及IT架構師們所尋求的關鍵優勢，也就是MACH.2所能帶來的效能提升。

此次微軟的測試目標為維持包括Microsoft Azure以及Microsoft Exchange Online 電子郵件服務在內的微軟雲端服務所需的IOPS（每秒讀寫次數），並同時增加每個資料中心插槽的儲存容量。初期測試結果顯示，MACH.2確實能夠在高IOPS的工作負載下帶來預期的優勢。

為了將MACH.2技術應用於微軟雲端空間，微軟合作夥伴架構師Aaron Ogus從技術還在初期開發階段時便直接與希捷合作。Aaron Ogus指出，我們已模擬工作負載一段時間，隨著希捷的MACH.2技術發展，我們已與希捷建立合作夥伴關係，確保MACH.2的效能可達到我們的業務需求。我們的目標是達成與目前所佈署的單磁頭驅動臂硬碟相比接近兩倍的吞吐量，而我們的測試顯示MACH.2技術已達成此目標。

MACH.2如何使Microsoft Exchange伺服器架構受益雲端資料中心的佔地面積非常寶貴，因此雲端服務供應商正試圖為許多應用程式在同一佈署位置內提供更高的IOPS。

MACH.2硬碟將會用於支援包括Azure與Exchange在內的所有微軟CSP服務，多元的應用程式共享同一佔地面積也彰顯了空間的寶貴。微軟希望減少佈署位置成本，而其成本直接取決於佔地面積、電源、散熱等因素。當客戶發現IOPS在現有的硬碟類型開始下降時，他們必須尋找其他方案，例如使用雙磁頭驅動臂硬碟。

Microsoft Exchange架構隨時都在為最大化伺服器吞吐量而調整。希捷的MACH.2技術將使Exchange 能夠在達成服務層級協定（SLA）要求的同時，持續佈署如14TB 2X14的更高容量硬碟，因為希捷的MACH.2技術讓微軟獲得在此容量中支援Exchange所需的吞吐量。

希捷與微軟專為達成CSP目標共同開發MACH.2技術，在整個MACH.2雙磁頭驅動臂技術的開發及後續發佈過程中，微軟一直是希捷非常緊密的合作夥伴。

希捷雲端應用全球銷售主管Chris Hensley表示，我們在MACH.2的開發過程中一直與微軟在他們的資料中心合作，他們從最初的構想階段開始就相當支持這項技術。我們不斷地與微軟溝通如何解決他們所定義的每TB的IOPS問題，我們的MACH.2雙磁頭驅動臂架構也隨之進化。

希捷雲端產品經理James Borden亦表示，微軟在每一階段都與我們並肩合作，我們也讓他們參與每一個流程，從非常早期的硬碟樣品階段就一直受益於他們的見解。微軟在裝置架構的初期便與我們合作，確保我們所設想的是他們能夠實際佈署的產品。因此，我們採用LUNs與SAS雙架構，既符合微軟資料中心架構，也合理反映其他大型CSP可能使用的架構，這也是開發MACH.2初期架構的關鍵。

隨著Exos 2X14雙磁頭驅動臂計畫的發展，該硬碟系列將提供多種版本與規格，滿足所有企業使用案例需求。

(工商 )