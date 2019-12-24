開在遠百信義A13的〈YKNK club〉，預計於明（12／25)日起試營運。（圖／樂軒餐飲）

開在遠百信義A13的〈YKNK club〉，裝潢設計融入夜店元素，希望創造更多歡樂用餐氛圍。（圖／樂軒餐飲）

〈YKNK club〉的〈厚切牛舌〉是取舌根部位手切1.5公分，以椒鹽調味，炭烤後佐大量蔥鹽享用。（圖／樂軒餐飲）

在〈YKNK club〉可以品味融合日式、中式、西式廚藝的牛肉及居酒屋料理，圖為〈月見和牛壽司加海膽〉。（圖／樂軒餐飲）

〈YKNK club〉的〈生滾牛肉粥〉是以美國prime級牛小排薄切鋪在滾燙白粥上，用熱粥溫度讓牛肉慢慢熟化。（圖／樂軒餐飲）

在〈YKNK club〉不只可以嘗燒肉，也可以吃到〈鮭魚加州卷〉之類的「潮食」。（圖／樂軒餐飲）

〈YKNK club〉的燒肉提供11種不同牛肉部位，並結合 不同切法創造多樣選擇。（圖／樂軒餐飲）

〈YKNK club〉的〈劍心肩小排〉，是以簑衣刀法細工手切，塗刷秘製樂樂醬炭火燒烤。（圖／樂軒餐飲）

〈YKNK club〉可享用燒肉及佐酒餐點，選撢非常多樣。（圖／樂軒餐飲）

一邊唱歌、一邊吃吃喝喝，這已是KTV的「基本服務」，但若這畫面出現在燒肉店可就稀奇了。為了拚市占並分眾滿足不同客層屬性的外食需求，得到私募基金「璞石資本」挹注，近年創新品牌與展店飛快的樂軒餐飲企業，繼〈樂軒和牛專賣店〉、〈樂軒松阪亭〉、〈鐵火牛排〉、〈樂軒和牛割烹〉與〈樂軒PREMIUM〉之後，再以「年輕人的燒肉」為定位新創〈YKNK club〉品牌，開在遠百信義A13最頂層14樓的首店於12／25日試營運，1月中旬在京站小碧潭店並再出第二家〈YKNK club〉。而〈YKNK club〉首店的亮點之一就是店內規畫有一KTV包廂，客人可以邊唱歌邊嗑燒肉，包廂內除有霓虹燈，還有泡泡機，在這裡用餐，很FUN、很潮，當然、也很「燒」。

慶祝試營運，12／25~12／30四人同行用餐，並加入YKNK club粉絲專頁參加活動，即招待價值580元的招牌厚切牛舌乙盤。

瞄準台北信義區追求時麾與品味的飲食男女，開在遠百信義A13頂層14樓的〈YKNK club〉針對此一目標客層的Life Style，以燒肉店為本並結合了夜店、酒吧、居酒屋，以及深食食堂的元素，企圖傳遞有別傳統燒肉店的吃食和娛樂體驗。深夜食堂？是！樂軒餐飲負責人張維軒表示，遠百信義A13有影城，〈YKNK club〉會開到凌晨2點。其實，不用太意外，這就是台北信義區。

樂軒是以和牛專賣店起家，集團廚藝團隊本就很會「玩肉」，且擅長以不同業態切入市場。這回鎖定年輕人就不再「非和牛不可」，而是以日本和牛、澳洲和牛、美國牛、紐西蘭牛的冷藏肉，11種不同部位搭配椒鹽、樂樂醬、麻辣、蒜味奶油、蔥油五

〈YKNK club〉延續樂軒對優質肉品的堅持，但價格更為平易近人，燒肉選擇日本A4和牛、澳洲M9和牛、美國、紐西蘭等冷藏牛肉十一個部位，再以不同刀法或切、片、甚至割出最適口的厚薄度與形狀，再搭配椒鹽、樂樂醬、麻辣、蒜味奶油，以及蔥油等5種醬汁讓客人吃出有別傳統食趣。

肉的厚薄會影響吃食的口感，所以刀功其實左右了肉在食客口中的「食感」。一般人多知道吃牛舌有「厚切」與「薄切」，而樂軒餐飲在日本燒肉職人指導下還習得了更多不同的刀工切法，應用在不同部位的肉品上。

在〈YKNK club〉，澳洲M9等級和牛肩小排部位的切法就有「劍心」及「姿切」兩種。所謂「劍心」是以簑衣刀法細工手切，塗刷秘製樂樂醬炭火燒烤，再以「網切」方式讓牛肉更均勻受熱上色，使肉質柔軟卻又可帶嚼勁。而「姿切」則是薄切約3mm厚度。文字形容未盡傳神，欲了解究竟，到現場實際消費就一目瞭然了。

不吃牛的朋友，可以選用〈伊比利豬梅花〉或溫體屠宰的〈去骨雞腿肉〉，前者油脂豐、炭烤後香氣四溢，後者炭烤後皮酥肉嫩。而以肥豬蝦、澎湖明蝦、草蝦、白蝦等共構，重達1.5公斤海派上桌的〈痛風拼盤〉，顧名思義、考驗的是你的體質與面對誘惑的抗性。

「Menu上不只是燒肉」，是〈YKNK club〉的另一訴求，為與傳統日式燒肉店區隔，〈YKNK club〉菜單上還有諸如：用澳洲A9和牛作的〈 生牛肉塔塔〉、以美國prime級牛小排薄切鋪在滾燙白粥上的〈生滾牛肉粥〉，選用日本A4和牛紐約克薄切，再刷上樂樂醬炙烤三分熟後沾裹蛋黃，包捲越光米醋飯享用的〈月見和牛壽司〉，用和牛油爆炒的〈蔥爆牛肋條〉，以及〈炭烤豬肋排〉和〈鮭魚加州卷〉等，中、西日式菜式都有，選擇性不少。

年輕人追求「自主」，在〈YKNK club〉大部份燒肉都是客人自己烤，價格也較〈樂軒和牛專賣店〉平易近人，張維軒表示，新品牌的人均消費約在1000元至2000元間。

(工商 )