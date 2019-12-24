美國北卡羅萊納州發生一起驚悚的命案，一名護理人員為了詐領保險金，竟在妻子的眼藥水中加入了「四氫唑啉」（Tetrahydrozoline），藉此毒死自己的髮妻。在妻子離世後，這名狠心的丈夫成功獲得了753萬人壽賠償險，隨後高調的跟新歡在一起，此舉引來岳母的懷疑，最終他的詭計遭到識破，目前已一級謀殺罪遭起訴。

據《METRO》報導，現年35歲的約書亞(Joshua Hunsucker)遭控以超量的四氫唑啉殺害自己的妻子，史黛西(Stacy Hunsucker)。據報導，他將的四氫唑啉加入妻子的眼藥水中，令對方逐漸心臟衰竭。

當妻子死亡後，約書亞成功領到25萬美金(約台幣753萬元)，並與新歡高調的在一起。史黛西的母親在警局說道，她認為約書亞一直在欺騙自己的女兒和另一名女人。她表示，因為女兒發現女婿的外遇，兩人鬧的很不愉快，不久後她發現了女兒的人壽險受益人竟是女婿，讓她懷疑女兒的死因不單純。

警方循線找到史黛西曾經在「生命分享捐贈中心」（Lifeshare Donor Center）的血液樣本後，發現史黛西血液中的四氫唑啉含量遠超過治療用量的30、40倍。人壽保險的律師格林(Jordan Green)在法庭上表示，人壽公司懷疑約書亞可能以四氫唑啉毒死自己的夫人，導致她的死亡。

湊巧的是，在史黛西死亡前兩周，南卡羅萊納州的頭條新聞是一名護士讓丈夫喝了加了「Visine」(國外一款眼藥水品牌)導致對方心臟病發作。他們懷疑，約書亞可能是受到該新聞的啟發。

(中時電子報)