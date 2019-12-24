鋼市春燕來臨，醞釀多頭氣勢，包括中鋼（2002）、新光鋼（2031）等鋼廠大老，預測鋼市明年首季反彈向上，產銷好轉，有望帶動整理已久的鋼鐵股重啟漲勢。

國泰證期觀察三大法人動向，23日買超的個股中，電子股比重相對變少，資金轉往傳產、金融，傳產塑化、鋼鐵、航運等龍頭股成為主力布局標的，顯示上周主力、法人心態逐漸轉往防禦型標的。

以鋼鐵股來看，中鋼、中鴻、新光鋼、世紀鋼、燁輝、東和鋼鐵為外資23日買超股，但投信及自營商則大買大成鋼，與外資賣超大成鋼，呈現你丟我撿的現象。

就建築用鋼材來看，受中龍H型鋼大漲激勵，豐興23日新開盤的小型鋼材除圓鐵外全面調高，每公噸大漲400元，建築用鋼展現新動能。

台新投顧指出，廢鋼報價自10月初上漲近11％，主要是受到冬季運輸困難，廢鋼供給減少所致，而型鋼也同步受到帶動走揚，預期在原料漲價帶動以及下游需求回溫，報價將逐步回升。

就長期來看，在前瞻計畫以及台商回流帶動建廠需求等，鋼筋展望正向，加上機械、汽車等受惠貿易紛爭緩和有望於2020年復甦，鋼鐵類各產品展望正向。

(工商 )