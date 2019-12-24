華新科補漲 開盤漲幅高於國巨 09:462019/12/24 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 MLCC現貨價起漲，可望激勵合約市場觸底回升，推升MLCC相關個股早盤悉數開高，其中MLCC二哥華新科（2492）這一波上漲以來漲幅落後龍頭廠國巨（2327），今日早盤展開落後補漲效應，開盤漲幅超前國巨，開盤10分鐘，漲幅隨即超過3％。 華新科集團與MLCC相關個股包含華新科、信昌電（6173），瀚宇博雖為PCB廠，但因持有大筆華新科股票，因此股價也容易受華新科影響，往年華新集團年底均有作帳行情的聯想，2019年步入尾聲，華新集團的作帳行情再成市場關注題材。 (工商 ) #華新科 #漲幅 #mlcc #國巨 #集團 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品化電子零組件谷底已過 外資看好國巨、南亞科 04:092019/12/20 財經要聞 標準型MLCC 明年首季看漲5～10％ 04:102019/12/20 證券．權證 被動元件強勢接棒輪動 台股力守一萬二大關 10:242019/12/20 財經 涉飆車撞死3人 黃佑呈曾是詐騙集團車手頭 11:582019/12/20 社會 巨人企業稱霸股市 向台積電靠攏就沾光 19:002019/12/22 財經 國巨 MLCC價格喊漲 04:092019/12/22 證券．權證 權券星光大道－急單湧進 華新科增溫 04:102019/12/23 證券．權證 陸商搶補MLCC PC料也缺貨 04:102019/12/24 產業．科技 MLCC現貨漲幅 擴至5～10％ 04:102019/12/24 產業．科技 投信狂敲 四檔高股息發威 04:102019/12/24 證券．權證 財經熱門新聞 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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