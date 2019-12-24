MLCC現貨價起漲，可望激勵合約市場觸底回升，推升MLCC相關個股早盤悉數開高，其中MLCC二哥華新科（2492）這一波上漲以來漲幅落後龍頭廠國巨（2327），今日早盤展開落後補漲效應，開盤漲幅超前國巨，開盤10分鐘，漲幅隨即超過3％。

華新科集團與MLCC相關個股包含華新科、信昌電（6173），瀚宇博雖為PCB廠，但因持有大筆華新科股票，因此股價也容易受華新科影響，往年華新集團年底均有作帳行情的聯想，2019年步入尾聲，華新集團的作帳行情再成市場關注題材。

(工商 )