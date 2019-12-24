台積電(2330)昨(23日)強拉尾盤，上漲5元至334元，今早股價開平334元，昨日，外資反手買超3971張。台積電今早在平盤附近震盪，若盤中維持在平盤附近的盤局，有助於台股穩在一萬二千點以上高檔整理。

台積電上周四(19日)除息行情不如預期，外資上周轉為賣超台積電65460張是最大主因。上周五，外資擴大賣超19675張，上周全周，外資賣超台積電65460張，列為賣超個股首位。周一，外資則是逢低部分回補，單日買超3971張；目前外資對台積電持股比率為78.34%。

美股續創新高，台積電ADR本周一收在58.22美元，漲0.29美元，漲幅0.5%，換算每股為新台幣約351.8元。台積電周二則收上334元，中止連續兩天的跌勢。

台積電挾先進製程技術領先優勢，法人看好，台積電將是5G時代的主要受惠者，將囊括蘋果（Apple）、華為、高通（Qualcomm）與聯發科訂單。也將帶動明年首季業績不淡，明年全年營收將高成長，預估比今年增長15~20%。

台積電上周四(19日)19日除息行情不如預期，但外資對於後市仍不看淡，目標價幾乎都從350元起跳。

(時報資訊)