在美中貿易戰趨於和緩下，美股延續震盪盤堅走勢，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股在經濟基本面、貨幣政策、評價面皆呈現正面發展，加上貿易戰影響性也逐漸降低，預期後市仍有高點可期，投資人可以把握短線漲多進行技術修正時的買點。在類股表現上，智慧生活相關如雲端、Fintech、5G、生技醫療等成長趨勢確立，未來上漲力道佳，建議優先布局。

蘇聖峰指出，美股基本面加溫，財報方面，企業第三季獲利優於預期的比例高達78%，高於歷史平均；製造業部分，美國ISM製造業指數自2018年8月以來走弱14個月，修正幅度達14%，已與歷史平均約15個月的下行週期及約8~10的修正幅度相當，明年有望築底持穩。另外，美國中小企業與消費信心維持高檔，就業市場穩健，房市景氣走揚，IMF於10月上調美國2020年GDP預期至2.1%，顯示降息效果逐漸發揮，美國經濟仍強韌。

蘇聖峰表示，美中貿易戰目前仍面臨農產品、智財技術、華為協議未敲定風險，但長期來看，中美歧異不易完全解決，但川普為求選舉籌碼，以及中國經濟壓力，貿易戰應往正面發展。下一個關鍵為是否取消12月15日的啟動的加徵關稅，若能朝正向發展，將激勵美股勁揚。美國企業第三季獲利優於預期的比例高達78%，高於歷史平均，亦是支撐股價上攻的動力。

蘇聖峰看好三大族群展望：一、5G相關：手機發展與滲透率優於預期，相關數據上修中，上半年關鍵在於5G手機銷售平均價格會進一步下降，下半年關鍵在於5G iPhone的發佈，包括零組件與材料升級帶動半導體加速消化庫存。二、雲端：目前21%工作流程仰賴公有雲，今年結束可提升至24%，未來三年預期是47%。三、生技醫療：具備大環境三優勢，包括：(1)股價已提前反應政策利空，相對大盤便宜，也有利於併購再次熱絡；(2)資金相對其他防禦類股外流很多，有回補機會；(3)財報優異且展望佳，不易有負面驚嚇。

(時報資訊)