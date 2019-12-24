108年全國「第六屆藝術教育貢獻獎」成績揭曉，台中市青年高中榮獲「高中組績優學校」，昨日在國家圖書館演講廳頒獎，台中市政府教育局長楊振昇表示，青年高中將藝術教育向下扎根，讓美感融入生活，學校在藝術教育推動上的貢獻有目共睹，獲獎實至名歸。

教育局指出，青年高中多年來耕耘藝術教育，每年舉辦表演藝術巡演，深入各社區和國中小學，以藝術營造社區藝文風氣，行政院教育部訪視時，對於青年高中藝術教學課程規劃、藝術類科專業教室及完善設備，給予高度肯定。

教育局表示，教育部每年舉辦藝術教育貢獻獎，獎勵藝術教育有功的個人及學校單位，青年高中電影電視科及舞蹈科主任洪淑玲多年耕耘表演藝術，106年曾獲個人績優獎項，今年藝術教育規劃及執行有成，榮獲學校單位藝術教育貢獻獎。

青年高中校長賴建成強調，市府未來將結合108課綱，將學校最具特色的影視、舞蹈和音樂等藝術類科，跨領域結合其它科別，將藝術教學全面融入課程，營造一個全方位的藝術高中，培育更多優秀青年學子。

楊振昇說，為迎接2020台灣燈會，教育局舉辦全國花燈競賽，獎金高達290萬，將於明年2月22日下午2時，在后綜高中舉行頒獎典禮，青年高中學生於典禮當日將有精采節目演出，歡迎大家共同參與。

(中時 )