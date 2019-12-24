國立政治大學L姓教授在臉書表示，其學妹的母親因為在網路傳播「蔡英文假學位」而遭到警方約談。(陳學聖提供／簡立欣台北傳真)

小英論文嚴禁討論？國民黨立委候選人陳學聖、立委林奕華24日舉辦記者會，披露兩位教授的親友都因為在網路討論「蔡英文假學位」等訊息而遭警方約談或遭調查局交辦而移送。陳學聖質疑，如果一般小老百姓在網路傳播小英假學位的訊息就要遭約談，那麼政論節目主持人彭文正等不是要每天被約談嗎？林奕華則強調，台灣好不容易得來的民主和言論自由，不能再走回頭路。

陳學聖表示，中華民國憲法學會21日舉辦「假新聞、國家安全與言論自由」學術研討會上，學界熱議假新聞議題；會後國立政治大學L姓教授在臉書表示，其學妹的母親因為在網路傳播「蔡英文假學位」而遭到警方約談。陳學聖並表示，國立台灣大學C姓教授也談到友人因在網路討論公共政策被警方約談，案件乃因調查局接獲檢舉而移送。

L姓教授說，學妹是博士，在大學也有兼課，不了解為何小英假學位的事情，大家也在討論，偏偏她的母親被約談？另外C姓教授友人的案例，C姓教授強調是調查局交辦，陳學聖也特地去查證，結果確實如此。

陳學聖說，兩位教授不解的是，如果今天在網路上談小英假學位會被約談，那每天都在討論小英論文門的彭文正教授、童文薰教授或林環牆教授不是要被抓一百次嗎？

陳學聖指出，有關假新聞處罰，所涉法條通常是社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧」，以及刑法妨害名譽罪章。根據警政署統計，今年1月31日至12月1日，警察機關受理、查處假訊息案件共279件，其中1月到7月62件，8月24件，9月53件，10月52件，11月88件，明顯成長。

他質疑，這個現象的嚴重性在於，蔡英文學位是真是假，社會各界眾說紛紜，民眾傳播蔡英文是假學位的訊息，如果被認定是假新聞，難道檢警在幫蔡英文學位背書？公共政策本應經過公開討論，以形成共識，民眾討論公共政策，竟被視為影響公共安寧的謠言或假訊息，政府箝制言論昭然若揭，根本就是明朝東廠之亂再現。

林奕華表示，民進黨政府天天在喊抓假新聞，昨天「韓國瑜抱嬰」那麼明顯的假新聞，卻沒有看到警方有任何作為。台灣好不容易走到民主，不能再走回頭路。

(旺報 )