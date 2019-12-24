遭前夫自首假結婚而被戶政機關直接除籍的應金蘭，曾提起「確認婚姻不存在」的民事訴訟且贏得勝訴，但應女拿著民事判決向行政法院提再審，卻遭到駁回，始終無法恢復她的戶籍與身分。
應女的無良前夫賴富寬向移民署屏東專勤隊自首是假結婚，案件被移民署移送屏東地檢署後，檢察官發現早過了追訴時效，直接予以不起訴處分。但內埔戶政事務所卻依據這份不起訴書的賴男指證部份，認定2人是假結婚，撤銷結婚與離婚登記，同時再撤銷應女的戶籍與身分證。
即便所有鄰居都證明應女和賴男真是夫妻，但應女提訴願遭駁回，而行政訴訟一直打到最高行政法院也都被判決敗訴，遭遇悲慘的應女，還被健保局提告追回醫藥費4萬多元，可謂雪上加霜。
有好心的的移民署官員建議應女打民事訴訟「確定婚姻關係不存在」，應女果然順利取得民事勝訴，法官判定2人的婚姻「並非通謀虛偽意思表示」，意即不是假結婚，但應女拿著這份民事判決提起再審，最高行政法院卻仍然予以駁回。
政府機關與民間的糾紛必須經由行政訟願與訴訟的法定程序，縱使政府機關一開始就做錯了，也必須依據程序才能更改，因此應女儘管獲得法官審理後判定並非假結婚，卻無法恢復她的戶籍與身分。
內埔戶政事務所主任陳永信表示，本案年代久遠，以前怎麼做他不太了解，只知道最高行政法院已經判決確定應女敗訴。移民署屏東服務站專員林高慶說，目前將勸導應女同意恢復大陸身分，但應女拒絕，移民署只能先持續關心她的生活。
(中時電子報)
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