今(24)日就是一年一度聖誕節前的平安夜，全球各地都在熱鬧的慶祝這個紀念耶穌降生的日子。這個美好的日子裡，各地都時興交換禮物、相互贈禮來傳遞祝福，而如果你還沒有收到今年的聖誕禮物，不如來看看蘋果為你送上的聖誕禮物吧！期限之內記得要領取，以免錯失你的好機會！

Apple Music 免費聽半年

蘋果旗下的 Apple Music 原本就提供可以免費試聽三個月的優惠。而如果你至今都沒有試用過 Apple Music，蘋果準備加大力道，讓你一次聽半年。不過僅限美國、英國、加拿大地區的用戶可以享用。舉例來說，在擁有美國地區 App Store 帳號的前提下，需先下載 Shazem 這一個聽歌辨識軟體(現為蘋果所擁有)，接著在裏頭啟用 Apple Music 就可以獲得六個月免費體驗的資格。

Apple Music 現在透過 Shazem App 提供免費試聽六個月的優惠，2019年12月31日前可兌換體驗。(摘自9to5mac)

App Store 12/24起天天送禮到29日

過往蘋果都會在聖誕節前，透過 12 Days of Christmas App 來贈送用戶禮物，不過這一個 App 已經在 2014 年終止服務。所幸今年蘋果送禮的心意不變，透過另外的活動捲土重來。12 月 24 日起，使用者在 App Store 的 Today、App、遊戲這三個頁面中，每天都有機會找到蘋果所贈送的特別驚喜(如首圖)。這個優惠會直到 29 日，天天都可以領！目前還無法確認蘋果贈送的優惠內容是什麼，但預期有機會是一些原需要付費的 App 或遊戲會提供限時免費(限免)優惠。

除了蘋果方面提供的優惠外，為紀念聖誕節這個日子，不少應用程式開發商也都有隨之更新應用程式，提供聖誕相關活動內容、禮包、道具等等，快快查看你喜愛的應用程式或遊戲有沒有跟上這一波聖誕歡慶浪潮吧！

(中時電子報)