六軍團副指揮官劉協慶晉任中將與家人合影。呂昭隆攝

國防部長嚴德發上午主持中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，共晉任5位中將，15位少將。

國防部指出，此次晉任中將人員計楊安、曹進平、李定中、劉協慶、李榮華等5員，晉任少將人員計許志中、林照川、譚芳榮、魏兆麟、崔守信、陳致航、邱之峯、唐明德、王俊傑、陳俊男、周成境、陳俊源、黃定宇、劉青雲、宋子陽等15員，合計20員，並於元旦生效。

嚴德發致詞全文如下：

今天本人代表總統主持陸海空軍將官晉任布達典禮，為各位授階，個人感到非常的高興。首先，要向榮升的將軍們，表達最誠摯的祝賀以及嘉勉之意。

「將軍」是一個非常榮耀的稱謂，代表個人的品德操守、學識才能以及過去的工作表現，都值得委以重任並成為表率，才會擁有軍階中象徵最高榮耀的將星。當部長在各位肩膀上授予階級的同時，我也把捍衛國家的重任放在你們的肩頭上。法國哲學家伏爾泰曾說：「堅持偉大的事業需要始終不渝的精神。」今日大家在軍人這份不朽的志業上，因為堅持終獲得耀眼的成就，期許大家牢記從軍報國的初衷，心懷國家的託付與國人的期許，帶領你的部隊繼續向前邁進。

此外，我要對始終在我們背後默默付出的重要推手，就是在兩側觀禮的長輩們及寶眷們，表達最誠摯的敬意與謝意。如果說當一位稱職的軍人不容易，那要當軍眷更是難上加難，必須要獨自承擔照顧家庭的責任，才能讓每位軍人無後顧之憂地將全般精神投注在工作上。我要邀請晉任的將軍們，大家用掌聲謝謝辛苦的長輩們及寶眷們。

各位都是國防施政與建軍備戰重要的規劃者與執行者，今天我要藉此機會，提出以下三點與各位共勉：

第一點、推動國防自主 展現防衛決心

三軍統帥蔡總統在今年六月接見美國退役空軍上將萊斯時表示：「和平所仰賴的，就是堅實的國防，國防自主是我們不變的決心。」近年政府積極推動「國機國造」、「國艦國造」及其他先進武器研製等國防自主專案，都繳出一張亮眼的成績單。國防自主的效益，不僅能厚植自我防衛的力量，透過產學合作，更有助於促進國內科技發展、提升工業產能以及振興民生經濟，這是國防自主福國利民正面。德國鐵血宰相俾斯麥曾說：「國家安全不能寄望於別人的恩賜。」唯有具備足以嚇阻敵人的實力，才是國家安全最好的保障。國防自主不僅是政府展現自我防衛的決心，更是對國際表達全體國人不分彼此，共同守護中華民國主權跟民主自由的決心。期望大家群策群力、凝聚智慧、全力以赴，為增進國防自主能量，建構國軍可恃戰力奮鬥不懈。

第二點、戮力戰備演訓 堅定必勝信念

在月初的國防部年終工作檢討會上，我個人也明確的表示：「只要敵情威脅存在，國軍的戰訓永無止盡。」近年來，中共肆意破壞臺海和平跟區域穩定。我們始終抱持 「不求戰、但不畏戰」的理念，透過更嚴格的訓練，增強整體國防實力。麥克阿瑟將軍曾說：「沒有必勝的信念，戰爭必敗無疑。」正因為勝利是我們唯一的目標，今年秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，以仿真實戰的方式，共同完成了多項重要的演訓任務，我們今年不論是漢光演習、精準飛彈射擊、以及反登陸作戰等等操演，國軍官兵把平日精實訓練的成果，忠實的呈現在國人的面前。國防部特地將年來國軍勤訓精練的實況，製作109年的形象月曆，並以「決心」為主題，讓國人見證國軍執行戰演訓任務時的震撼與守護家園的決心；也將年度內的戰演訓精實的訓練畫面製作「有你們真好，共同守護家園」的紀實影片，在在都展現出國軍具備能戰、敢戰、勝戰的堅實戰力，更證明絕對有信心、有能力因應複雜的區域情勢，貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」的指示，肩負起「為中華民國生存發展而戰，為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」的重責大任，在臺海建構牢不可破的屏障，成為國家發展最可靠，最有力的後盾。

第三點、落實精兵政策 提升整體戰力

一流的武器裝備，必須有一流的人才，才能成為一流的勁旅。今年在各級部隊共同努力之下，陸續推動「優化官兵照顧」、「提升福利待遇」、「多元招募管道」及「提升軍人形象」等各項措施，成功吸引優秀青年投身軍旅，已達到年度所設定的招募目標。人才培養貴在持恆，為達到精兵政策，我們有一套完整的長期訓練與學習規劃，從單兵教練到組合訓練、專業專長到多專多能、兵科協同到軍種聯合，搭配多元進修管道，藉以達到質與量都能同時提升的高標準；此外，因為國軍是專業的軍隊，因此格外重視嚴明的紀律，透過精神教育將「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值深烙官兵心中，鍛造出「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的精實國軍。

最後部長要引用曾國藩家訓，與晉任的同仁們共勉：「唯正己可以化人，唯盡己可以服人。」這段話的意涵，是為將者必須端正官箴、以身作則、親力親為。這與美國巴頓將軍的領導理念「言而由衷、言出必行」不謀而合。期許各位未來在工作崗位上，能全力以赴，投注更多心力，繼續為國軍、為個人爭取更高的榮譽。

再一次恭喜晉升的同仁們，也謝謝今天觀禮、分享榮耀的長輩、寶眷們你們辛苦的付出、以及各位記者小姐、先生們，敬祝大家身體健康、萬事如意、闔府安康，國軍軍運昌隆，謝謝！

(中時 )