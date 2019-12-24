台灣形象展開辦3年來締造佳績，不但在6個國家、14個城市集結超過2,300家次的台灣廠商共襄盛舉，更在展覽期間累計吸引近30萬人次參觀，成功為業者在新南向市場鋪路。

「新南向市場大餅到底怎麼賺？」經濟部國際貿易局及外貿協會於23日共同舉辦「搶探先機．掌握南向崛起商機—臺灣形象展」廠商經驗分享會，邀請7位重量級講師帶來第一手市場觀察，把實戰經驗與行銷策略公開分享給台灣廠商，吸引逾800家業者聽講，打破歷年紀錄。

「我們的天命就是為企業服務。」外貿協會董事長黃志芳在開場致詞時表示，台灣形象展是一艘航空母艦，集結台灣廠商前進新南向市場。台灣拓展新市場有三個吃虧的地方，首先台灣不像南韓，有三星等知名企業帶著小廠商拓銷；另外台灣廠商以代工為主，自我品牌少，因此衍伸第三個問題：難以打開當地通路。黃志芳將台灣形象展打造為台灣團體戰平台，繼續帶領廠商航向新南向國家。

經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩認為，全球政經趨勢不明，影響台灣廠商未來走向，新南向政策正是為廠商尋找全新、正確的方向，台灣形象展搭配新南向政策，提供廠商與當地產業面對面的平台。

長期關注東南亞政經局勢的台師大楊聰榮副教授表示，亞洲地區成立經濟共同體目的在於消彌經濟障礙，而各國間資源落差產生的商機，足以讓台灣投資獲利長達20年，因此與新南向國家「打交道的能力」格外重要。楊教授點出東南亞「VIP」前景一片看好：越南（Vietnam）人口增長快速、印尼（Indonesia）擁有龐大穆斯林族群、菲律賓（Philippines）屬於英語系國家，這些國家已漸漸從生產基地轉變為消費市場，可以彌補台灣人口紅利的不足。

「越南勞工非常聰明，他們知道怎麼在缺工的情況下爭取勞工權益」，安永會計師事務所總監曹耀文長駐越南胡志明市，他針對當地勞動市場提出建議，由於越南勞動法允許勞方罷工，近年當地罷工新聞頻傳，資方必須擬定完善勞動合約，規範雙方權利義務，將勞資糾紛降到最低。

經濟部國際貿易局及外貿協會將繼續聯手舉辦台灣形象展，2020年將前進印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡與泰國曼谷，一方面扎根在地市場，力求打開台灣國際知名度。

(時報資訊)