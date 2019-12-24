《商情》買盤進場，周一紐約期金走強 10:002019/12/24 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，周一紐約期金走強；因美國公佈11月耐久財訂單下降2%，為5月以來最大降幅，引發市場擔憂美國經濟轉疲，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金走強；分析師表示，由於中美兩國人仍未簽署第一階段的貿易協議，以及中東的緊張局勢正推升黃金避險需求，短期內金價可望獲得支撐。 終場2月黃金漲7.8美元，報每盎司1488.7美元，3月白銀漲0.28美元，報每盎司17.50美元，1月白金漲24.6美元，報每盎司938.4美元，3月鈀金漲40.1美元，報每盎司1849美元。(商品行情網) (時報資訊) #美國 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，激勵周四紐約期棉漲逾1.2％ 10:002019/12/20 財經 《國際油價》多頭買盤支撐，周四國際原油漲至3個月高點 10:002019/12/20 財經 逾1／3美眾議員 籲啟動台美BTA 04:092019/12/21 全球財經 買F16V或獅鷲 菲要砸331億 12:062019/12/22 軍事 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《半導體》買盤點火，菱生攻近10月高點 10:512019/12/23 財經 美國雞肉揪8家飯店、餐廳 推限定精緻料理 04:102019/12/24 產業．科技 印度資產 逢回分批進場 04:102019/12/24 投資理財 美提新法案 AIT處長等同大使任命 08:462019/12/24 國際 財經熱門新聞 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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