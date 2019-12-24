買盤進場，周一紐約期金走強；因美國公佈11月耐久財訂單下降2%，為5月以來最大降幅，引發市場擔憂美國經濟轉疲，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金走強；分析師表示，由於中美兩國人仍未簽署第一階段的貿易協議，以及中東的緊張局勢正推升黃金避險需求，短期內金價可望獲得支撐。

終場2月黃金漲7.8美元，報每盎司1488.7美元，3月白銀漲0.28美元，報每盎司17.50美元，1月白金漲24.6美元，報每盎司938.4美元，3月鈀金漲40.1美元，報每盎司1849美元。(商品行情網)

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