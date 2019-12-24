中美晶(5483)和環球晶(6488)明年的股東會將討論分階段配股，每6個月執行一次，也就是每半年派發一次股息方式，有助股東資金活用與投資活動。最有可能是在2021年的第一季和第三季配發2020年的H1/H2獲利。2019的獲利，仍會在2020年的8~9月一次性配發。環球晶第三季財報，單季合併營收143.03億元、季減2.66％，毛利率37.8％、季減2.25個百分點，歸屬母公司稅後淨利33.27億元、季減6.17％，每股淨利7.64元。前三季財報，合併營收、歸屬母公司稅後淨利及每股淨利皆創下歷史同期新高，累計合併營收為445.88億元、年增2.6％，歸屬母公司稅後淨利為年成長8.3％至107.36億元，每股淨利24.6元。

中美晶第3季財報，受惠子公司環球晶(6488)獲利貢獻，順利走出第二季估列負債準備陰霾，稅後純益16.07億元，較第二季轉盈，年增94.43%，每股純益2.76元，前3季稅後純益11.64億元，年減 3.96%，每股純益2元。

中美晶今年第2季針對最後一個尚未解決的太陽能多晶矽原料長約，提列虧損性合約估列負債準備案，預估負債準備總金額為新台幣43.5億元，認列在第2季銷貨成本中，衝擊當季毛利率表現，第2季營運因此轉虧，不過，第3季受惠子公司環球晶獲利貢獻，營運順利單季轉盈，重回獲利。

(時報資訊)