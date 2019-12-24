周一國際原油期貨反彈上漲，中美貿易風險情緒的改善，激勵低接買盤進場，不過因傳聞石油輸出國組織(OPEC)可能考慮明年放鬆減產力度，促使供應面憂慮再度升溫，抑制油價漲幅，終場美油漲0.1%，倫敦原油漲0.4%。

美國NYMEX-2月原油期貨收漲0.08美元，報每桶60.52美元，1月熱燃油持平，每加侖2.02美元，1月RBOB汽油持平，報每加侖1.71美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.25美元，報每桶66.39美元。(商品行情網)

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