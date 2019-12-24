《國際油價》風險情緒的改善，周一國際原油期貨反彈上漲 10:002019/12/24 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周一國際原油期貨反彈上漲，中美貿易風險情緒的改善，激勵低接買盤進場，不過因傳聞石油輸出國組織(OPEC)可能考慮明年放鬆減產力度，促使供應面憂慮再度升溫，抑制油價漲幅，終場美油漲0.1%，倫敦原油漲0.4%。 美國NYMEX-2月原油期貨收漲0.08美元，報每桶60.52美元，1月熱燃油持平，每加侖2.02美元，1月RBOB汽油持平，報每加侖1.71美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.25美元，報每桶66.39美元。(商品行情網) (時報資訊) #原油 #國際 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美元明年走勢 投行多看貶 04:092019/12/20 全球財經 期貨鑽石獎表揚金融菁英臺灣期貨規模日增 04:102019/12/20 證券．權證 《國際油價》多頭買盤支撐，周四國際原油漲至3個月高點 10:002019/12/20 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152019/12/20 財經 油價再漲！汽柴油各調漲0.3及0.4元 13:052019/12/22 財經 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 經濟好轉、OPEC＋減產 油價有撐 04:102019/12/23 投資理財 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《國際油價》獲利回吐，上周五國際原油期貨收跌 10:172019/12/23 財經 1月原要大漲 經長拋利多：「春節油氣凍漲」 20:182019/12/23 財經 財經熱門新聞 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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