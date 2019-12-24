解決少子化危機，陳志彬強調應該要給想生孩子的媽媽創造好的環境。（盧金足攝）

台中市立委第四選區無黨籍候選人陳志彬說，2020到2030當作是台灣人口激增計劃的關鍵10年，一定要快點生，生產大量的人口。（盧金足攝）

少子化已變成國安問題，如何解決少子化危機？台中市立委第四選區無黨籍候選人陳志彬提出「育有6歲以下孩童的媽媽，在職場工作可獲隔周休3日」的福利，他認為，2020到2030當作是台灣人口激增計劃的關鍵10年，帶動催生，成為激烈選戰中的政見亮點。

陳志彬表示，現在人口不足的問題，是台灣社會當前遇到的最嚴重問題，政府一直鼓勵生育，並沒有獎勵生育，鼓勵生育好像是口號，獎勵生育要有具體措施，才能夠真正刺激生育率的提升，要如何獎勵生育？應該要給想生孩子的媽媽創造好的環境。

「我提出育有6歲以下的小朋友的媽媽，隔周休3日」，陳志彬說，育有6歲以下小朋友的媽媽，為何可享每周休3日？這是有科學論點，家有6歲以下小孩獲隔周休3日，媽媽可以不用跟公司請假，直接參加小朋友的幼稚園的活動，可以參加很多孩子生活成長當中重要的環節。

他認為，每周休3日，是針對養6歲以下的媽媽，因為他們要帶小孩子打預防針、有時候腸病毒、有時候小孩子有突發狀況，有很多媽媽為了要請一天假、半天假帶小孩子看醫生，根本就請不出來，如果又被扣薪，對於家庭開支又是另外一個負擔，政府要做的是透過具體政策，減輕願意為台灣生小孩的台灣母親工作壓力。

「台灣母親很偉大」，陳志彬強調，如何讓台灣母親更樂意，更願意為我們台灣創造更多的下一代，透過政策具體呈現，必須即刻施行的，可是實行初期並不是一體適用全國。

他指出，若實施要分四個階段，第一階段從軍公教開始，如果羡慕也鼓勵加入軍公教，政府有這麼好的配套，讓優秀人才加入，第二階段是擴大到國營事業，第三階段是擴大到大型的公開發行公司、股票公開發行公司，最後第四階段擴展到全國，分成四個階段8年時間，每兩年放寬一個階段，8年後全國實施。

陳志彬強調，2020到2030當作是台灣人口激增計劃的關鍵10年，一定要快點生，生產大量的人口，這是先進的邏輯跟思維，是具體可行的，達到真正鼓勵生育的效果。

(中時 )