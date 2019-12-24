本月中旬前往日本旅遊，卻因租賃車發生車禍的胡姓女子，遭日本福岡租車公司業者在IG上烏龍爆料，甚至公開護照與個資，造成胡女遭到不明究裡的網路鄉民公審與辱罵，胡女昨天下午蒐集網友攻擊與不實言論後，前往高雄楠梓分局，一口氣對30名網友提出告訴。

據了解，日前日本福岡租車業者透過IG帳號Sawada Teru貼出一名胡姓女子的護照，他表示，這名台灣女子16日在福岡市博多區租車，發生事故後卻直接逃逸，完全不出面和公司談賠償，甚至請警察致電對方登記的電話號碼，卻還是完全聯繫不上，研判對方可能機逃回台灣。

業者在IG上直言，「快要變的討厭台灣了，雖然這樣公開別人資料的方式或許會遭到批評，但他走投無路了」，最後他也補充，如果有人認識，請幫忙通知他，他會很快地刪除這則貼文。

不少網友看到貼文，立刻針對業者公布的個資搜出胡姓女子並紛紛開始展開攻擊與謾罵。未料事件引發廣大效應後卻出現神逆轉。胡姓女友人表示，胡女在事發當下，有報警處理並聯絡保險公司，車子也是由保險公司拖走的，根本沒有所謂的肇逃，她人現在還在福岡，這段時間也沒有收到任何租車公司的電話。業者最後也PO文表示，對方有到店裡解決問題了，因此刪除了稍早的PO文。

但事件過後並未平息，仍有不少網友持續攻擊胡女，造成胡女生活與精神上受到極大困擾，為了停止不理性網友繼續攻擊，胡女將這些網友帳號與謾罵文字蒐集後，昨天下午前往高雄市楠梓分局提告，她還表示會需蒐集其餘資料，警方也將進行偵辦。

(中時電子報)