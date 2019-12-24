台北一名李姓醫師某日收到一封杜姓人妻寄來的陌生信，裡面寫著：「您知不知道謝小姐（李醫師妻子）與我先生非常好」，李男這才驚覺被物理治療師的謝姓妻子，戴了5年綠帽，氣的與杜女一同提告。

據了解，杜男在2012年陪媽媽到台北某醫院接受復健治療，期間認識在復健科工作的物理治療師謝女，雙方不顧對方都已婚，發展出婚外情，謝女丈夫李醫師直到2017年4月，李醫師直到突然收到杜妻傳來的訊息「李醫師您好，我是杜男的太太陳女…不曉得您知不知道謝小姐跟我先生非常要好，到了有點造成我的困擾的地步…我考慮了很久，決定應該讓您了解一些事情，方便的時候可以麻煩您打個電話給我嗎？」

李醫師收到此訊息後，驚覺自己被綠了5年，還發現太太與杜男在2013年到2017年之間多次發生性行為，且一起前往美國、日本、香港、澳門出遊幽會，杜妻還更透露，老婆與杜男曾一起到東京跑馬拉松。

李醫師氣的提告，並向杜男及謝妻求償1000萬元，但台北地院接受審理時，根據杜男與謝女曾在2017年2月25日，搭同班機飛往東京羽田機場，28日再同時從成田機場飛回台灣，法官採信李醫師的說詞，認定杜、謝侵害李醫師的配偶權，判賠50萬元。

(中時電子報)