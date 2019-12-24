中國華融資產管理公司董事長、前黨委書記賴小民因貪瀆垮台後，醜聞不斷遭到揭露。陸媒嘲諷地表示，賴小名涉及「3個100」。意即「100多套房子」、「100多個關係人」、「100多個情婦」。日前，賴小名遭陸媒踢爆，他將這100名情婦全安置在同一個社區中，並生了許多孩子，每個孩子都喊他「爸爸」。

據《新華視點》報導，賴小名在廣東珠海開發房產，並且將這120套房產給了前妻與其他情婦們。而這些情婦有的是知名女星，有的是華融內部職員，還有其他炒股「密友」等等，背景與關係非常複雜。

此外，賴小名還將這些情婦安置在同一個社區中，有些情人還替他生了孩子。而每個孩子見到他便喊他爸爸，混亂的關係，令人咋舌。

賴小名在大陸金融業分量頗重，除了被指稱為江派分支「江西幫」的重要成員吳官正在金融領域的親信外，《財新網》亦曾指出，賴小民母親的帳上有3億元人民幣存款，皆是華融內外人士逢年過節時以各種方式「孝敬」的結果。

(中時電子報)