新北市長侯友宜陪洪孟楷掃街拜票。(吳亮賢攝)

選舉剩下不到20天，新北市最強母雞侯友宜輔選火力不斷升溫，今(24日)首度在上班日請假1小時，至林口陪同第一選區候選人洪孟楷掃街拜票，他表示，仍然堅持市政優先，但如果過程中能抽空出來，會盡到輔選的責任，未來若時間允許，12區候選人也理當全力協助。

侯友宜指出，選舉到了最後的關鍵時刻，在市政優先以外，還有其他的時間，該盡全力輔選的角色，今天早上剛好要去八里行政中心落成典禮，途中會經過林口，所以先特別請假一小時，為洪孟楷加油打氣。

對於今早請假1小時陪洪掃街，下午又將請假1小時到中和幫邱峰堯站台，是否將循此模式啟動平日輔選？侯友宜回應，還是以市政為最大優先，在市政優先過程中，如果還有一點點時間，能夠抽空出來的話，會盡該輔選的責任。

至於是否陸續在平日輔選12區，侯友宜表示，「如果時間允許，候選人也可以配合，我理當，像這麼優秀的洪孟楷，更應該全力協助，希望他能夠高票當選。」侯說，希望在拚建設之餘，能夠找到更好的立法委員，不分黨派顏色，一起建設新北市，這是自己最深的期待。

(中時 )