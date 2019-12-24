屏東內埔陸配應金蘭命運坎坷，她在大陸已有過1次婚姻，和賴男相親時，她的兒子才2歲多，由於賴男說「我要娶妳，妳的兒子我會當做自己親生的一樣」，她才同意出嫁，誰知賴男從一開始就在騙她。

CTWANT 調查實錄》爛賭夫拒還債「自首」假結婚 陸配慘成無身分人球

應女告訴本刊，賴男婚前說他在內埔開了1家牛肉麵店，本身是軍人退伍，每個月有退休俸可領，結果，牛肉麵店是賴男的弟弟開的，而賴男是被部隊開除的，一毛錢月俸也沒有，她一到台灣就得四處打零工賺錢養家，而賴男則游手好閑，成天不做事，只想著拿她辛苦賺來的錢去打賭博電玩，有時輸紅眼又拿不到錢，還會動手打她。

這家電玩店曾是賴男最喜歡去的地方，手中有5百萬的時候，他是這裡的大爺。（圖／鄭勝奕攝）

賴男看到錢就拿，好幾次將應女的舊機車拿去典當，後來開理髮店，也是向客人借錢，最令人想不到的是，賴男居然設局騙應女，先是足足乖了一年，不但沒去賭博打電動，還會出去打工賺錢、幫忙照顧家裡，之後就開始行騙，告訴應女要投資養鰻，前後應女共借5百萬交給賴男。

根據賴男的電動賭友潘元民告訴本刊，在賴男「投資養鰻」手中有5百萬元巨款的那段時間，常看見賴男在那裡出現，手頭十分寬裕，不但輸錢時面不改色，還經常請客當大爺，誰都不曉得這些錢從哪來。

當記者找到應女前夫賴男時，他正在廢棄的豬舍裡睡午覺，他仍然堅持是假結婚，是應女的人頭丈夫。（圖／鄭勝奕攝）

內埔戶政事務所主任陳永信表示，本案年代久遠，以前怎麼做他不太了解，只知道最高行政法院已經判決確定應女敗訴。移民署屏東服務站專員林高慶說，目前將勸導應女同意恢復大陸身分，但應女拒絕，移民署只能先持續關心她的生活。

(中時電子報)