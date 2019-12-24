近日流感疫情升溫，不少人會拿酒精來洗手或消毒，但酒精的作用其實有限，它能殺死細菌，卻無法殺死病毒。近日，美國小學老師為了讓學生認識「用肥皂洗手的重要性」，因此做了簡單的實驗，告訴大家不洗手有多髒。

美國小學老師戴安（Dayna Robertson）聯合行為專家賈拉莉（Jaralee Annice Metcalf）進行洗手有多重要的實驗，並將結果分享在臉書上。他們準備了5塊白土司，分別代表著5個不同的因素，「放過筆電上」、「沒碰過」、「沒洗手後碰過」、「用肥皂和清水洗手後摸過」、「使用酒精洗手液後摸過」，分別放到密封夾鏈袋裡面，看看1個月後白吐司會發生什麼變化。

酒精洗手還是髒！美國小學老師用白吐司實驗，結果證明，真的噁爆。（圖／翻攝自臉書,Jaralee Annice Metcalf）

根據賈拉莉在臉書上PO出的照片顯示，發霉狀況最嚴重的是「放過筆電上」的吐司，再來就是「沒洗手的碰過」，不過，令人出乎意料的是，除了沒碰過的麵包之外，最乾淨的吐司，竟是用肥皂和清水洗手的組合，而非是酒精洗手。賈拉莉表示，這個小實驗主要是為了告訴孩子「洗手的重要性」，若你厭倦生病感冒，請記得要勤洗手，且酒精並不能替代用肥皂清水洗手。

根據《早安健康》報導，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，用酒精來清潔雙手的效果很有限，因為酒精對諾羅、腸病毒無效，至於乾洗手的產品，能殺的菌較多，但那也只是應急的做法，一般情況，還是用肥皂洗手最適當。

(中時電子報)