國民黨總統候選人韓國瑜昨日（22）出席立委候選人黃桂蘭舉辦的寶寶爬行比賽，一張「親吻女嬰」照在網路上遭不斷抹黑，不僅女嬰父親對外澄清並揚言提告，母親抱女嬰燦笑與韓合影更打破外界不實傳言。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉表示：「暗黑勢力對老韓在衝刺階段的聲勢大起，是何等著急！」網友大讚分析精闢。

胡幼偉在臉書發文：「從黑韓抱嬰，就可以知道，暗黑勢力對老韓在衝刺階段的聲勢大起，是何等著急！現在的氛圍，已經開始複製去年九合一大選前的狀況。大家還記得嗎？當時，眾人對老韓在高雄能否勝選，沒有絕對把握。經過三山造勢，韓氣勢大振，一舉擊敗對手。後來，在黨內初選，遇到郭台銘，二度面臨苦戰，初選結果出來前，各界又一樣，對老韓能否勝出，覺得很難判斷，結果還是老韓勝出。」

胡幼偉直言：「從黑韓抱嬰，就可以知道，暗黑勢力對老韓在衝刺階段的聲勢大起，是何等著急！現在的氛圍，已經開始複製去年九合一大選前的狀況。大家還記得嗎？當時，眾人對老韓在高雄能否勝選，沒有絕對把握。經過三山造勢，韓氣勢大振，一舉擊敗對手。後來，在黨內初選，遇到郭台銘，二度面臨苦戰，初選結果出來前，各界又一樣，對老韓能否勝出，覺得很難判斷，結果還是老韓勝出。」

不僅如此，胡幼偉更指出：「經過12/21、12/29、01/09、01/10四場大造勢活動後，老韓的氣勢會達到最高點，在投票日勝過對手。這個勝選模式，已經出現過兩次。投票日當天，會再複製呈現出來。這是我的分析與預測。」

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「天將降大任於斯人也」、「每次看教授的文章，就很振奮人心，有時看到對手很囂張的在霸凌韓國瑜，心裡就很生氣，但只要一看到教授鼓舞人心的文章，心裡的氣就化為祝福，在最後的衝刺階段，我們與教授互相勉勵，願我們忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」、「分析得太精闢了！」「感謝胡教授對韓市長的一路相挺和協助，庶民們會銘記在心！」「感謝教授開示」。

(中時電子報)