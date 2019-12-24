前立法院長王金平表態力挺國民黨總統候選人韓國瑜後，令藍營士氣大振！對此，資深媒體人唐湘龍也向鴻海創辦人郭台銘喊話，在兩岸問題和能源政策上，郭台銘要拿出大是大非、男人高度，郭就應該要歸隊支持韓國瑜。

唐湘龍在其主持的廣播節目《政經龍鳳配》上表示，他上半年是非常挺郭台銘選總統，因為他認為韓國瑜參選是2019年上半年最不幸的事情，韓會把國民黨搞得一蹋糊塗，事實也的確如此，可是到了選戰倒數，他要向郭喊話，看在能源政策和兩岸關係的政策上，郭就應該要歸隊支持韓國瑜。

唐湘龍直言，首先，郭作為大陸最大的台商，要為台商的權利著想，看到現在的兩岸關係，如果再讓民進黨執政還得了！其次，郭在乎能源政策，現在歐盟已經在為國民黨的能源政策背書和平反，如果民進黨繼續執政，還是會持續堅持錯誤的政策，台灣在能源和兩岸問題都沒有救的時候，民進黨只要再執政，不是國民黨完了，是台灣真的完了，從一個大是大非的角度，他認為郭台銘應該要有高度和氣度，不管郭對韓國瑜的看法如何，但在不同時間點上，特別是男人，應該要有不同高度的判斷。

(中時電子報)