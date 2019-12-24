台北市長柯文哲24日在感冒的情況下接受媒體聯訪，一開始就先拿著衛生紙擦鼻子。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲24日接受媒體堵訪。（張立勳攝）

鴻海創辦人郭台銘指台北市長柯文哲若要選2024總統，民眾黨會是包袱。柯文哲24日表示，他也在想這問題，到時候變成立委和總統票分開投票有點困難，所以的確變成一個包袱。

郭台銘昨接受電視專訪稱後悔沒有參與這次總統大選，對不起柯文哲和柯媽媽，想登門拜訪怕被拒絕。柯文哲表示，不選也沒辦法，時間已經過了後悔也沒用，至於感到對不起柯和柯媽媽，柯文哲說，這沒有什麼，這小事啦，想登門拜訪不會被拒絕。

郭還說柯若要選2024，民眾黨會是包袱，柯文哲說，他也在想這問題，到時候變成立委和總統票分開投票有點困難，所以的確變成一個包袱。

至於郭台銘指2024需要他的話永遠都在，外界認為郭柯恐對撞，柯文哲則回應，2020選完再開始煩惱2024。此外，郭也說柯表態可能參選2024聽聽就好，柯文哲強調，本來就是聽聽就好，還那麼久的事，等2022年把市長做完再開始來想還來得及。

另對於民眾黨立委可上幾席，柯文哲表示，這很難預測，到現在怎麼算都算不準，因為兩極對抗比較好預測，5個黨太難預測了。

(中時 )