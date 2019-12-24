日本前駐台代表沼田幹夫，22日受邀演講時提到2020總統大選，認為蔡英文、韓國瑜最後差距會落在5%內。不過，台灣媒體民調顯示，蔡英文領先至少20%，對此，綠黨不分區立委參選人王浩宇分析，蔡英文並不是穩贏。

王浩宇屢次批韓，但昨（23）日在政論節目《平論無雙》中，依據綠黨的長期民調分析，表示韓國瑜在劣勢的狀況下，支持者的表態率也會比較低，例如像鄭文燦2014年選桃園市長時，支持者也比較不會表態，所以蔡英文不可能領先30%。

另外，王浩宇也提到，蔡英文的支持者年輕人居多，但投票那週可能遇到大學期末考，也會影響年輕人投票意願，且蔡英文的支持者有10~20%來自時代力量或民眾黨的支持者，但柯文哲至今都還沒號召要挺蔡英文，如果柯文哲到時候號召那10%都不投蔡英文，那結果是如何？所以目前看到的結果是蔡英文「確定沒有穩贏」。

(中時電子報)