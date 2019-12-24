聯詠(3034)2020年三大營運動能包括整合觸控暨驅動IC(TDDI)、OLED驅動IC，以及光學指紋辨識IC，且TDDI市場持續成長，也成為聯詠營運利基，惟仍須留意新思將亞洲行動LCD、TDDI(顯示觸控整合型晶片)業務出售給北京清芯華創投資管理公司的相關效應。

聯詠在2018年受惠於TDDI出貨量衝上超過1.5億套，帶動全年營將收繳出新高紀錄，展望2019年，儘管全球手機出貨量雖不被外界看好，但TDDI滲透率正在持續成長，2018年全球TDDI出貨量3.8~4億套，分析師預估，2019年有機會成長到5億套左右，此外，筆記型電腦朝向窄邊框發展，都將有利於聯詠營運，預計聯詠2020年主要成長動力有3個，整合觸控暨驅動IC(TDDI)、OLED驅動IC，以及光學指紋辨識IC。

聯詠在TDDI主要採用12吋80奈米及減光罩製程，且已經全面支援現今主流18：9螢幕規格，並具備HD、FHD及QHD等多種高畫質，產品線可囊括市面上所有需求，另外，隨著大陸OLED產能良率逐步成長，導入OLED的機種也開始明顯成長。

聯詠目前開始量產小尺寸OLED驅動IC，出貨量達到每月100萬套水準，若陸面板廠良率能夠顯著提升，2019年有機會達到1000萬套，不僅如此，除小尺寸外，聯詠同步在大尺寸OLED市場有所布局。

至於當前最受矚目的光學指紋辨識IC，聯詠現在已經進入送樣階段，聯詠已陸續送樣到大陸手機品牌廠商進入認證當中，且聯詠已經開始進行光學指紋辨識及TDDI等兩種功能進行整合。

惟日前全球觸控IC龍頭新思科技(Synaptics)宣布，將亞洲行動LCD、TDDI(顯示觸控整合型晶片)業務出售給北京清芯華創投資管理公司，此舉恐對亞洲IC設計產業版圖造成影響，也恐成為聯詠後續關注焦點。

(時報資訊)