華爾街券商Wedbush Securities看好蘋果公司股價還能再漲25%，受此激勵，周一蘋果股價上漲1.63%，收在284美元，再創歷史新高；今年以來蘋果股價已累計上漲80%。

華爾街券商Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）周一表示，蘋果明年推出5G版iPhone，將延續其股價的「超級周期」（supercycle）。他說：「我認為這是一個超期周期，而我們才走了一半」。

艾夫斯向來是華爾街最大的蘋果股票多頭，他在周一出具的報告中，除了維持對蘋果股票「優於大盤」的評級不變之外，亦將蘋果目標價由每股325美元提高至350美元，與上周五收盤價279美元相比，尚有25%的上漲空間。

他在報告中指出，iPhone手機目前在全球約有9億用戶，其中約3.5億支iPhone準備「汰舊升級」，他預期蘋果明年將推出至少4款支援5G通訊的iPhone手機，可望觸發這波換機潮。

(時報資訊)