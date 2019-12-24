新竹男子林春雄和女友黃曉雲等同夥，4年前輪姦邱姓少女還殘忍焚屍，高院更二審將首謀林春雄判處死刑，其餘4名男女判處無期徒刑，經撤銷發回後，更三審認定林春雄等5人非情節重大犯罪且有教化可能，各判無期徒刑。可上訴。

林春雄聆判後獲知逃過死刑，在媒體鏡頭前面露欣慰樣、合掌致謝。

林春雄與黃女、同事陳哲儒、何文軒及工作場所認識的友人古志強等5人，知悉邱姓少女為心智缺陷之人，林男因得知少女曾罵黃女三字經及髒話等，他因而心生不滿，2015年5月17日晚間率眾到網咖店將少女押走。

林男等人將邱姓少女載到竹林大橋下方空地，4名男子輪流毆打少女並加以性侵，少女頭部外傷併腦震盪等傷害，一時倒地不起且無反應，林男等人竟任令少女在夜間於人煙稀少處昏迷，一同離開前去喝酒唱歌，少女因傷重死亡。

新竹地院依性侵殺人等罪將5名惡煞判處無期徒刑，高院認定他們沒有殺人犯意，改依傷害致死等罪將林春雄及其手下陳哲儒判處無期徒刑，黃女與古志強、何文軒改判20至28年不等徒刑。

高院更一審認為，林男等人惡性重大，其犯 行均不可輕饒，依殺人罪論處無期徒刑、20年徒刑，林男是主謀且犯 後後沒有悔悟，為符合社會上普遍認的法價值將他判死。

高院更二審認為，14歲的少女被這些人帶到郵局、國小、橋下毆打，再遭輪姦，甚至連她死了還被汽油焚屍，審酌再三，認為毫無悔悟之心的累犯林春雄應該判死刑，共犯黃曉雲陳哲儒、古志強、何文軒判處無期徒刑。

(中時 )