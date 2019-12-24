1.台積電(2330)：昨外資轉買超、昨夜ADR漲0.5%，惟漲多賣壓仍沉，今早股價開平後持續橫向整理。

2.精剛(1584)：擬處分台南兩筆土地，估獲利約2.22億元，激勵早盤噴量漲停。

3.華容(5328)：股價跌多且深，外資近兩日連續買超，吸引多頭搶進，早盤強攻漲停鎖死。

4.同泰(3321)：短線股價跌多，今多頭回神，一度強彈至14.95元、漲幅逾5%。

5.華新科(2492)：MLCC需求強，吸引投信持續買超，早盤量增價漲逾4%。

6.國巨(2327)：明年Q1營運不淡，農曆年後稼動率上看七成，早盤股價彈升逾2%。

7.台南-KY(5906)：明年業績可望成長，並積極尋找併購對象，早盤人氣再升溫，股價觸及漲停。

8.聯鈞(3450)：5G基地台與EML需求等帶旺明年業績，外資轉賣為買，多方續攻回本波反彈高點，亦為一個多月來高價。

9.帆宣(6196)：2020年營運將可望更上一層樓，股價創高後回檔幅度有限，今早多方重拾動能，走高1.5%。

10.同致(3552)：特斯拉據傳獲逾人民幣100億元融資，電動車題材起，勁揚3%。

11.南僑(1702)：Q4旺季加上明年營收要拚200億元，一早成功突破盤整區間走高1.5%，創逾3個多月高點。

12.國產(2504)：台商回流、重大公共工程等案件帶動，明年營運看增，股價偏多震盪，攻高3%。

13.基勝-KY(8427)：擬出售上海廠區，處分利益可期，今續強再拉第二根漲停板。

14.保瑞(6472)：獲台藥廠新約，添成長動能，晨盤在買盤點火下走揚2%，進逼月線。

15.中石化(1314)：活化土地潛利十足，昨獲外資翻多買超相挺，早盤放量上攻3.5%，收復月線、仰攻10元票面。

16.光環(3234)：光通訊股發動快攻，晨盤買盤簇擁推升股價飆高4%，登上9個月高峰。

17.華冠(8101)：買盤點火，早盤震盪彈高6%，來到波段高峰。

18.國光生(4142)：新證到手，明年營運喊衝，晨盤放量勁揚2%，攻克月線及半年線。

19.波若威(3163)：獲外資連四日買超相挺，早盤價量俱揚走高3%，重登50元。

20.榮群(8034)：Q4業績加溫，今日拉出第3根漲停後打開，盤中漲約8%，成交量放大至逾6000張。

21.伍豐(8076)：本業、轉投資回溫，後市營運看俏，早盤續漲逾2%，突破季線。

22.新唐(4919)：伺服器產業需求回溫，明年業績更上層樓，股價走揚逾2%。

23.高鐵(2633)：旅運人次6億在望，且外資連3日買超，晨盤帶量續漲近2%，再寫逾四個月新高價。

24.佳世達(2352)：外資、自營商回頭連2日買超，早盤反彈漲逾2.5%，重登月線。

25.超眾(6230)：外資連3日賣超，股價漲多休息，晨盤下滑近2%，5日線告失。

26.和大(1536)：特斯拉Model 3擬降價，拉貨潮可期，早盤漲逾3%，登半年來新高。

27.華新(1605)：作帳行情升溫，投信連2日買超，合計61231張，早盤站穩16元。

28.大亞(1609)：外資連2日買超，早盤挾量漲逾2%，創波段新高。

29.松崗(6240)：早盤帶量上攻，開盤即鎖漲停，收復5日線。

30.新光金(2888)：三大法人昨轉賣超1291張，股價續跌，但仍守穩票面之上。

(時報資訊)