近期中美貿易協商轉趨樂觀，帶動LME金屬價格止跌反彈，LME期鎳價格回到每公噸1.4萬美元之上。隨著本月主要原料鎳價震盪後回穩，市場預期不鏽鋼價可望中止跌勢，不鏽鋼上游廠燁聯(9957)、唐榮(2035)即將開出的明年元月盤價有機會開平高盤。

周一，LME期鎳價格跌175美元至14350美元，仍在每公噸1.4萬美元之上。本月鎳價震盪後回升，有利不鏽鋼價格止跌，不過，第四季國際鎳價走跌，牽動不鏽鋼價下滑，業者普遍預估獲利比上季下滑。

受到上月國際鎳價續跌，上游不鏽鋼廠12月盤價續開低，為連續第二個月開跌，雖使得下游外銷加工廠成本下降，但報價下滑仍不利於營運表現。

回顧先前，第三季鎳價暴漲暴跌，鎳價一度衝上每噸近1.8萬美元，但自10月初以後反轉走跌，鎳價走跌影響不鏽鋼行情，且下游需求也未見好轉，上游在經過先前報價連四個月調漲後，11月轉開低盤，12月續開低。燁聯繼調降11月300系熱軋、冷軋產品每公噸2000元，外銷價每公噸降50～60美元，12月跌幅擴大；另一上游廠唐榮(2035)也同步降價，唐榮12月304熱冷捲價格每公噸也再調降3000元、外銷亦下調100美元。

今年下半年，鎳價趨漲且不鏽鋼價連四個月漲價，對上游燁聯、唐榮第三季營運有助力，受到第四季鎳價及不鏽鋼價反轉下跌，下游的彰源(2030)、允強(2034)等原料價格走低雖有助於成本改善，但整體獲利仍將受產品價格下跌影響利潤。

受到近期鎳價起伏，導致下游客戶態度較為觀望，且產品價格走跌，不鏽鋼業者第四季毛利率預估比上季下降。業者期盼鎳價能夠回歸穩定，加上中美貿易戰朝向較好的方向，才有利於需求提升。

(時報資訊)