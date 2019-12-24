沖壓件廠—同協(5460)受惠於東京奧運及5G建置需求，明年營運看俏，隨著客戶轉換生產基地調整結束及產線自動化效益逐漸顯現，同協審慎樂觀看待明年營運，預估明年業績可望優於今年，法人預估，同協明年業績有機會較今年兩位數成長。

同協產品涵蓋大中小型沖壓件，其中大型沖壓件多為顯示器及TV背蓋，中小型沖壓件主要為網通相關如：STB機上盒及基地台散熱片等，以及手持裝置等消費性產品，儘管今年受到中美貿易戰，網通產品客戶避關稅轉移生產基地影響，同協今年前3季合併營收6.11億元，年減2%，但公司近兩年積極購置自動化設備改善製程，目前下料、品檢及包裝等都可以自動化生產，加上利基產品佈局發酵，帶動公司第3季及前3季合併毛利率分別達25.43%、24.72%，分別年增4.83個百分點及5.59個百分點，前3季營業淨利率也拉升至8.55%，年增6.06個百分點，稅後盈餘為3577萬元，年成長約4倍，呈現三率三升，每股盈餘為0.51元。

2020東京奧運將至，由於每四年一次的奧運多會帶動STB市場需求，且5G即將商轉，5G建置帶動網通設備需求穩定成長，同協客戶新產品目前已陸續上生產線，今年新產品模具開發亦較去年明顯增加，讓同協明年營運看好。

同協前11月合併營收為7.54億元，年減4.2%，在產品毛利率提升下，同協第4季獲利不俗，法人預估，同協今年每股盈餘有機會達0.7元到0.8元；明年在網通STB等產品出貨放量下，明年業績將優於今年。

(時報資訊)