法國勞工今天投票，暫停一座負責供應巴黎和四周地區需求的關鍵油廠生產運作，加入其他石油業者停工行列來嗆政府推動的退休改革。

路透社報導，過去兩週反總統馬克宏（Emmanuel Macron）退休金改革的罷工行動重挫鐵路服務，今天稍早也推升警民之間在巴黎的衝突。

強硬派的法國總工會（CGT）勞工投票過後，石油公司道達爾（Total）在巴黎東南方的格朗皮（Grandpuits）煉油廠和油庫將暫停生產作業。

法國總工會官員說：「已做出決定讓格朗皮暫時停工，但贊成停工的雖是多數但差距有限，管理階層要求1個小時的時間思考。」

道達爾公司表示，格朗皮煉油廠在工會投票前，已經將產能降至最低，這是因為罷工行動影響到煉油廠的交貨作業。

工會的投票結果與法國能源部釋出的訊息形成一大反差。法國能源部今天稍早表示，儘管法國工會敦促煉油廠停工，加油站的燃料供給將維持正常。

總理菲力普（Edouard Philippe）辦公室表示，將在明年1月7日重啟和工會在退休金改革的討論，並將於1月13日起將陸續和教師、醫療工會舉行會談。

工會已經計劃在明年1月9日舉行更多反年改示威活動。政府推動的退休金改革欲取消國鐵等產業員工的特別制，要求勞工須工作至64歲才能領全額退休金。

(中央社)