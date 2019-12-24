針對媒體報導台南高工擬改隸成大附屬學校，教育部國教署今天表示，2016年時曾建議2校暫緩合併，如他們後續持續推動合併計畫，必須再報請教育部審查，但目前還未報過來。

教育部國教署說，台南高工申請改隸為成大附屬學校案，2校在2013年間曾提經各該學校之校務會議通過，台南高工並於2014年4月30日將改隸計畫書報教育部審查。

教育部國教署於2015年5月15日、8月6日及2016年12月30日先後召開3次審查會議；經台南市政府教育局於2016年12月30日教育部召開之審查會議上表示，考量教育部刻正與台南市政府研商台南市轄內高級中等學校未來改隸事宜，建議2校合併案暫緩，經會議決議尊重台南市政府之建議，本案暫緩審議至今。

教育部國教署指出，如2校仍有持續推動學校改隸合併之規劃，應依教育部2016年12月30日第3次審查會議之審查意見，修正改隸計畫書，重新提送各該學校之校務會議通過後，再報教育部續行審查。

(中時 )