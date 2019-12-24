侯佩岑2011年和黃伯俊結婚。（圖／翻攝自侯佩岑 Patty Hou臉書）

42歲侯佩岑過去以甜心主播封號出道，當年她和天王周杰倫在日本約會被拍到，戀情隨之曝光，但兩人後來分手各自嫁娶。媒體報導，侯佩岑本來對這段往日戀情十分大方，被記者問到也盡力配合，未料竟被扭曲成消費舊愛，才讓侯佩岑決定封口不再談這段感情。

侯佩岑和周杰倫2005年在日本代官山密遊被拍，同時也宣告傳了已久的「雙J戀」破局，蔡依林後來談這段感情強調自己不是受害者，「曾經很陌生，曾經很要好」，形容兩人一直是好友，而隔年周侯戀破局，傳聞周杰倫還為此寫出歌曲〈我不配〉療情。

周侯戀告吹後，仍是不少媒體與大眾關注的話題，連周杰倫上《康熙來了》變魔術，都曾被小S隔空調侃侯佩岑說：「妳前男友好有才華」，但侯佩岑這方一直是冷處理。據《鏡周刊》報導，侯佩岑之所以如此，和結婚8年的副總裁老公黃伯俊無關，是侯佩岑當年推新書本有意配合媒體談舊情，卻被批評是消費周杰倫，且出現子虛烏有的報導，她為了避免再度節外生枝，才決定下令封自己的口。

(中時電子報)