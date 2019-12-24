公元2019年即將結束，過去十年的NBA歷經巨大變化，包括超級強隊、小球戰術、網路口水戰，整體來說NBA的行情仍是一路看漲，最明顯的就是令人瞠目結舌的球員薪資。美媒雅虎體育評選出近10年的聯盟最佳五人：

後衛：柯瑞(Stephen Curry)

柯瑞是真正革新NBA籃球打法的關鍵人物，相較於1號位置的競爭對手，柯瑞體格單薄、跑不快、跳不高，但這位「很會投籃的人」逼得各隊教練改變戰術、總管調整補強策略、禁區大個子球員開始練外線。如果說這張榜單上的某些人選還有討論空間，柯瑞肯定是最沒有爭議的人。

後衛：哈登(James Harden)

哈登把「買犯規」的進攻方式提升(濫用)到全新境界，被大陸網友冠上「景德鎮」「碰瓷王」的不雅稱號。根據哈登的數學理論，三分勝過兩分，所以他的策略就是「三分外線」與「衝進去小帳加一」。他在本季聖誕節之前場均高達離譜的38.8分，即使其中有些不光采的手段，但他絕對是當今後場最具威脅的傢伙。

前鋒：詹姆斯(LeBron James)

詹姆斯過去10年是美國境內與海外知名度最高的籃球員，他的IG擁有超過5400萬追隨者，簡言之他就是籃球界的梅西，NBA的門面。詹姆斯適時接手從麥可喬丹、布萊恩傳承下來的一哥招牌，對行銷聯盟的貢獻在現役球員裡無人能及。《今日美國》評選詹姆斯為「過去10年最傑出運動員」。

前鋒：杜蘭特(Kevin Durant)

杜蘭特是2007年新秀，傲人的身高加上沒有死角的神射，僅21歲就摘下聯盟得分王。這10年是KD的全盛期，他離開雷霆的決斷至今仍是話題，促成了勇士王朝的興起、球星合體的潮流，他與詹姆斯、柯瑞都是引領過去10年的風雲人物。

中鋒：戴維斯(Anthony Davis)

其實「一眉哥」戴維斯並不是嚴格意義的中鋒，小球戰術的興起迫使聯盟大個子球員轉型，純種的硬派美式中鋒近乎絕跡。「魔獸」霍華(Dwight Howard)原被看好成為聯盟第一中鋒，可惜他近年急速衰退。就算是戴維斯本人也偏好打大前鋒，如果把這個人選也留給前鋒，進榜的或許是攻守俱佳的里歐納德(Kawhi Leonard)。

(中時電子報)