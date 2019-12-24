2019 年邁向尾聲，在這個聖誕佳節哩，有打算如何度過，寫下不同的回憶嗎？如果你是《Pokémon GO》訓練家(Trainer)千萬不可錯過難得回歸的 Pokémon GO Holiday 活動。期間內你可以抓到換上冬日裝扮的寶可夢、首次在《Pokémon GO》中登場的冰屬性寶可夢、完成活動限定田野調查、穿上冬季主題換裝道具，以及領到如雪片般席捲而來的爆量獎勵！活動時間為台灣時間2019年12月24日（星期二）0:00～2020年1月1日（星期三）23:59。

Pokémon GO Holiday 活動內容包含：

（1）假日服裝寶可夢——冬季針織帽皮丘、冬季針織帽皮卡丘、冬季針織帽雷丘以及鈴鐺驚角鹿將在Pokémon GO中初次登場！

（2）野生的寶可夢——信使鳥、狃拉、雪童子等冰屬性寶可夢將在地圖上出現，而結冰寶可夢噴嚏熊也將在Pokémon GO道次登場！（3）從蛋中孵出的寶可夢——7公里蛋將有機會孵出冬季針織帽皮丘、阿羅拉六尾、阿羅拉穿山鼠和鈴鐺驚角鹿！

（4）出現在團體戰中的寶可夢——有機會在二星團體戰中挑戰鈴鐺驚角鹿和冬季針織帽雷丘！

（5）冰寒誘餌模組能吸引到的寶可夢——在使用冰寒誘餌的寶可補給站附近有機會遇見首次在Pokémon GO登場的結晶寶可夢「幾何雪花」！

（6）活動限定田野調查——只要完成活動限定田野調查課題，就能獲得冬季針織帽皮卡丘等寶可夢！

（7）解救暗影寶可夢！——我們合理推斷GO火箭隊已經將信使鳥等寶可夢變成了暗影寶可夢！現在在任何地方都有可能發現暗影寶可夢，快動身解救牠們吧！

（8）如果玩家們夠幸運的話，還有機會遇見異色雪笠怪和異色鈴鐺驚角鹿！

（9）商店即將推出冬季主題服飾！ 敬請期待驚角鹿毛衣、驚角鹿髮箍，以及能與冬季針織帽皮卡丘搭配的冬季針織帽！

＊獎勵加碼內容

2019 Pokémon GO Holiday活動期間，不同時間內提供不同的獎勵內容，敬請注意。

1.台灣時間2019年12月24日（星期二）～2020年1月1日（星期三），(1)每日可開啟的友情禮物加倍—活動期間，每天能夠開啟的友情禮物增加為40個。(2)友情禮物攜帶上限加倍—活動期間，能夠攜帶的友情禮物增加為20個。(3)每天保證贈送一個一次性孵化器—為了協助訓練家在假期孵化寶可夢，在活動結束前，訓練家只要旋轉寶可補給站的轉盤，每天皆可獲得一個免費的一次性孵化器。

2.台灣時間2019年12月24日（星期二）～2019年12月25日（星期三），（1）捕捉寶可夢時獲得的糖果加倍；（2）將寶可夢傳送給博士時可獲得的糖果加倍。

3.台灣時間2019年12月26日（星期四）～2019年12月27日（星期五），捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子加倍。

4.台灣時間2019年12月28日（星期六）～2019年12月29日（星期天），捕捉寶可夢時可獲得的XP加倍。

5.台灣時間2019年12月30日（星期一）～2020年1月1日（星期三），孵蛋所需的行走距離減半 活動期間內放入孵化器內的蛋孵化距離減半

六、Pokémon GO冬日週末特別活動登場！

台灣時間2019年12月28日（星期六）11:00～19:00，也就是2019年的最後一個星期六，《Pokémon GO》將舉行長達8小時的特別週末活動。活動內容包含：

（1）冰寒誘餌模組效果延長為2小時——活動期間內，冰寒誘餌模組的效果將持續2小時，有機會吸引到拉普拉斯、信使鳥、噴嚏熊以及更多寶可夢！

（2）學會「珍藏」的冰伊布——只要在使用了冰寒誘餌模組的寶可補給站附近將伊布進化成冰伊布，牠就能學會特殊招式「珍藏」。

（3）雷吉艾斯重返團體戰！——錯過了上次在團體戰捕捉雷吉艾斯的機會嗎？這將是你捕捉這隻冰山寶可夢的大好機會！

（4）額外兩張團體戰入場券——在活動期間內旋轉道館的轉盤，最多能額外獲得兩張團體戰入場券。活動時間結束後，這些團體戰入場券將無法使用。此外，包包內一次最多只能放一張免費團體戰入場券。

除此之外，2019 年 12 月起跑的各項活動，也都持續進行中，Trainer 們可把握時間。(1)12月底前，期間限定的特殊調查「挺身打倒邪惡組織」登場，在本月打倒阪木老大，就有機會解救暗影閃電鳥。(2)灣時間2019年12月17日開始，從蛋中孵出的寶可夢將變得和之前不太一樣。(3)台灣時間2019年12月18日（星期三）清晨～2020年1月7日（星期二），草原寶可夢畢力吉翁首度降臨傳說團體戰。

訓練家們，和《Pokémon GO》一起為2019畫下一個最完美的句點吧。把握時間，將12月特別活動的寶可夢通通抓起來吧！除此之外，《Pokémon GO》不久前也推出了全新的夥伴趴趴走功能，以及全新的 AR+ 活動，可以讓你最多同時與兩位訓練家一起為夥伴們拍攝照片，留下更厲害的夥伴合照唷！

(中時電子報)