螢光幕前專業的新聞主播，一直以來都是令人的稱羨職業。新聞主播工作，就像是撒了亮片粉，一坐上主播台，除了臉上有光，更是許多女性嫁入豪門的入場券，但在風光的背後，卻有著許多的辛苦、與不為人知的辛酸，也因此不少人寧可捨棄主播穩定的高收入，毅然決然辭職不幹，轉換工作跑道。

資深軍事記者何啟聖，在接連擔任政論節目和新聞主播多年後，決定走下主播台後，之後陸續在人力銀行、殯葬業擔任公關，2014年一度參選台北市議員，卻吃了敗戰。現職為1111人力銀行媒體中心總經理。

蕭彤雯為了孩子不戀棧主播台，轉戰電商，透露現在時間更有彈性。（圖／翻攝自臉書）

蕭彤雯3年前為了照顧兩個小孩而離開主播台，1年多開始前進軍電商，並堅持不接業配，「因為我喜歡分享生活點滴，發現大家對我用的東西都很有興趣，所以我乾脆開團購，後來東西越來越多，有時忙不過來，所以還有請人幫我。」今年初也開始在飛碟電台主持周ㄧ至周五早上的《生活同樂會》直播節目。她透露現在工作時間更有彈性，同時也能兼顧家庭，生活相當充實。

轉賣貢丸的楊中化，不僅成為爆漿大貢丸的連鎖店老闆，還曾獲CNN推薦的台灣必吃美食之一。（圖／翻攝自臉書）

楊中化曾風光當上新聞台社會中心副主任，當時楊中化還負責帶領記者做踢爆新聞，職涯看似一帆風順，卻在2006年慘跌一跤；一則控訴生技中心斂財的新聞，身為主管的楊中化被質疑做假新聞，遭控告加重誹謗罪，雖然之後官司被判無罪，但他毅然決然決定中年轉業，改行賣貢丸，成為爆漿大貢丸的連鎖店老闆，多次接受媒體專訪，更曾獲CNN推薦的台灣必吃美食之一。

(中時電子報)