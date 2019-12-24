看好蘋果5G iPhone帶來的「超級循環」，華爾街券商Wedbush高喊蘋果股價衝上350美元，較周一收盤新高價284美元高出23%左右。
外媒報導，Wedbush分析師Dan Ives周一指出，蘋果目前全球約有9億用戶，其中約有3.5億支iPhone有換機升級需求，而蘋果首款支援5G預計在明年9月發表。
Dan Ives指出，今（2019）年是蘋果執行長庫克表現最好的時期，不僅帶領蘋果安然度過大陸市場成長瓶頸，還解決了蘋果與高通的長期訴訟，加上iPhone 11銷售傳出佳績，他認為，庫克已為2020年「iPhone超級循環年」打下良好基礎。
Dan Ives在報告中重申蘋果「優於大盤」的評級，並上修目標價，由每股325美元升至350美元。蘋果股價周一上漲1.63%，收在284美元，再創歷史新高，今年以來已大漲約8成。
不過，研調機構Loup Ventures創辦人、知名蘋果分析師孟斯特（Gene Munster）表示，5G iPhone開賣的第一年，大家可能要失望了，然而問題不在於蘋果，而是電信營運商，因為5G網路鋪設仍需要一段時間，質疑電信商可能無法達到承諾的5G覆蓋範圍，因此蘋果新機銷售恐遭到抑制，5G iPhone銷量不會太好。
(中時電子報)
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