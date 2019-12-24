美國中華微視有限公司23日以1.39億美金（9.6億人民幣）併購北京的蝴蝶效應文化傳媒有限公司，經美國證券交易委員會核准通過且生效。中華微視董事長宋體金表示，此舉是要構建一個能夠與好萊塢影視娛樂產業無縫對接的創意、編導及制作團隊，探索中美影視娛樂商業化合作的新途徑。

美國證券交易委員會係根據《1934年證券交易法》來審核此次併購案。宋體金表示，面對全球媒體新生態，併購蝴蝶效應既表明CVTV立足數字娛樂產業的決心，亦是致力做區塊鏈新生態媒體的必要選擇；除希望能夠實現CVTV自身在數位娛樂業務擁有自己的娛樂IP外，還將利用區塊鏈數位平台匯集資本力量，讓有志投入娛樂事業的年輕人能夠圓夢。

宋體金強調，讓觀眾從「娛樂消費獲取價值」、影視娛樂從業員從「才藝實現價值」，是中華微視的目標，將藉由這個雲端「好萊塢」，滿足新時代年輕娛樂產業從業人員及多元社群需求。

宋體金還說，中華微視將提供開放平台，將70％的時間和流量提供給有娛樂才華及表演天賦的年輕人，展現創意，同時還能實現夢想。

(旺報 )