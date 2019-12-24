遠東航空日前無預警停飛後，近日內是否復飛？外界傳言紛紛，交通部長林佳龍上午受訪指出，遠航農曆年前確定不會復飛，目前其公司內部的資金未到位、員工與飛安方面都有問題，將視情況決定是否給予廢照處分，呼籲遠航應展現誠意、負起應負的責任。

林佳龍強調，針對遠航停飛與春節的航空運輸，目前交通部已做出因應計畫，包括協調其他航空公司釋出航班與機會、協調春節包機等情況，務必讓居住在澎湖、金門等外島的民眾能順利返鄉投票、過年。

林佳龍也抨擊，遠航財務狀況不透過，金管會與民航局目前都針對遠航加強檢查，希望了解與防止其財務出狀況，而交通部的立場主要在飛安，目前看來，遠航對外募集資金沒有到位、員工的處理也不太負責任，再加上在飛安方面有部分不符合標準，且截至現在、遠航對意見的陳述都不能作為復飛條件，要很鄭重的要求遠航負起責任。

林佳龍強調，遠航不能一直處於停飛狀況，未來若其改善期限到期、卻仍無法達到標準，交通部不排除廢止執照。

(中時 )