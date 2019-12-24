《港股》假期前縮手，恆指開跌0.02％ 10:342019/12/24 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股再創新高，但投資人在聖誕節連續假日前縮手，周二香港恆生指數開跌0.02%，為27901.51點。國企股(H股)開跌0.14%，為11036.96點。華潤置地開跌2.69%，領跌藍籌股。 因逢聖誕節假期，港股從今日（24日）下午起休市，至周五（27日）恢復正常交易。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股再創新高，恆指開漲0.12％ 10:172019/12/20 財經 《港股》美中局勢樂觀，恆指收漲0.25％ 16:482019/12/20 財經 外籍教師聖誕節晚會 葉匡時：高雄雙語城市是施政重點 19:542019/12/20 政治 阿里港股狂漲 飆上207港元創新高 04:102019/12/21 全球財經 陸港觀盤－避險情緒降溫 港股2020年首季上看3萬點 04:102019/12/21 全球財經 周末天氣趨穩定 彭啟明：一過聖誕節又變天 22:402019/12/21 生活 《晨間解盤》多頭型態未變，聖誕節壓抑表現(日盛投顧提供) 09:482019/12/23 財經 《港股》恆指開漲0.55％，創7月30日來新高 10:002019/12/23 財經 漢神巨蛋舉辦大型聖誕活動 以迎接聖誕節的到來 16:402019/12/23 生活 《港股》假前縮手，恆指微漲0.13％ 16:312019/12/23 財經 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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