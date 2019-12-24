隔夜美股再創新高，但投資人在聖誕節連續假日前縮手，周二香港恆生指數開跌0.02%，為27901.51點。國企股(H股)開跌0.14%，為11036.96點。華潤置地開跌2.69%，領跌藍籌股。

因逢聖誕節假期，港股從今日（24日）下午起休市，至周五（27日）恢復正常交易。

(時報資訊)