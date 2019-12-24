工業電腦廠樺漢（6414）旗下專攻智慧家居的ODM廠沅聖（6638）公告，因美系大客戶調整供應鏈，未接獲現行其中1款主力出貨機種，恐使出貨量下滑、影響約3成營收。公司對此祭出4策略因應，力求降低掉單對營運影響。

受此利空衝擊，興櫃掛牌的沅聖今（24）日聞訊重挫，一度下跌13.54％至153.52元，為8月初以來4個半月低點，早盤維持約1成跌幅。由於沅聖貢獻母公司樺漢約1成營收，樺漢今日股價亦遭牽連，早盤下跌2.77％至245.5元，在工業電腦（IPC）族群中表現偏弱。

沅聖目前資本額3億元，2014年獲樺漢投資入股、集團綜合持股56.74％，近年營運受惠取得美國大客戶智慧居家設備訂單，帶動營運表現大躍進。隨著該客戶去年初被電商巨擘亞馬遜（Amazon）併購，使沅聖躋身亞馬遜合格供應商，增添業務版圖拓展契機。

沅聖2019年1～11月自結合併營收70.99億元，年增8.85％，續創同期新高。據樺漢財報揭露，前三季歸屬母公司稅後淨利5.51億元，年增36％，以實收資本額3億元推算，每股盈餘18.37元，優於去年同期的13.51元。

不過，樺漢暨沅聖董事長朱復銓先前法說時，針對樺漢集團明年的設計製造業務展望，指出包括網安、物聯網機器視覺、智慧辦公等成長動能明確，為營運主要成長動能，但沅聖的智慧家居則面臨挑戰，預估將持平至小幅成長。

沅聖公告，大客戶因重大供應鏈策略調整、變更ODM設計，確定未爭取到現行主力出貨機種其中1項換代機種。該現行出貨機種今年上半年約貢獻公司營收32％。其餘機種仍依循客戶提供預示量備料及出貨，惟受客戶供應鏈調整策略影響，出貨量可能下滑。

對此，沅聖祭出4策略因應，包括對上述換代機種進行改良並提升性價比，持續爭取客戶採納，並持續爭取該主要客戶現有機種訂單及其他新機種開發案。同時，公司將配合其他現有客戶擴大業務發展規畫，並爭取物聯裝置新客戶開發案。

(時報資訊)